Inondations en Espagne : depuis plusieurs jours, des habitants sont bloqués chez eux

Vendredi 1er novembre, de nombreux habitants sont toujours coincés en raison de tas de débris qui bloquent l'accès, notamment des montagnes de carcasses de voitures.

À Alfafar (Espagne), une rue est entièrement bloquée. Des dizaines et des dizaines de voitures ont été charriées jusqu'ici par les eaux. Les habitants sont désemparés. Dans cette commune au sud de Valence, ils sont nombreux à être coincés chez eux. Les pompiers interviennent en cas d'urgence et certains habitants ont réussi à se faire ravitailler.

Un ravitaillement difficile

Mais pour d'autres, l'accès est difficile. Des habitants sont venus apporter leur aide à des personnes âgées. "Elles ne peuvent pas sortir tant que tout cela n'a pas été enlevé", explique une habitante. Dans tout le quartier, la boue et les dégâts sont partout. Une femme chez qui l'eau est montée à plus de 2 mètres n'est pas rassurée. "On ne sait pas s'il va pleuvoir, on n'a plus de maison, plus de vêtements", déplore-t-elle. Chacun tente de réparer les dégâts de cette commune défigurée.

