Inondations en Espagne : de nouvelles pluies torrentielles ravagent le pays

De nouvelles pluies diluviennes sont attendues en Espagne, deux semaines après les inondations meurtrières. La région de Valence devrait être encore touchée.

L’Espagne n’est pas encore au bout de ses peines. L’Andalousie est à son tour touchée par les inondations, deux semaines après celles provoquées par les fortes pluies qui ont touché la région de Valence. Les communes de Vícar et d'Almería ont été les plus touchées. Les images se répètent, l’eau et la boue ont emporté plusieurs voitures, certaines se sont encastrées, provoquant des blessés.

Valence à nouveau menacée

De nouvelles pluies sont attendues ce soir, notamment à Valence, où les stigmates de la catastrophe sont toujours visibles. Cette fois, les habitants de la province sont préparés et tentent de se rassurer. "Je pense que les gens sont davantage préparés, il y aura moins de problèmes. J’espère", déclare un passant. De leur côté, les autorités alignent les sacs de sable et multiplient les alertes par mégaphone et invitent les riverains à ne pas sortir pendant la pluie.

