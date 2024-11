Inondations en Espagne : de nouvelles disparitions signalées aux autorités, 93 personnes désormais recherchées

Plus d'une semaine après, la liste des disparus s'allonge. En Espagne, 93 victimes potentielles des inondations sont désormais recherchées après que quatre nouvelles disparitions ont été officiellement signalées aux forces de police et de gendarmerie, selon un bilan actualisé mercredi 6 novembre par la justice. Mardi soir, un tribunal de la région de Valence avait indiqué que 89 personnes étaient recherchées depuis les intempéries, qui ont fait au moins 219 victimes, principalement dans la région de Valence.

Le nombre de personnes disparues "peut augmenter ou diminuer en fonction des nouvelles identifications des personnes décédées, de l'augmentation du nombre de signalements de disparitions ou de la localisation des personnes en vie", précise ce tribunal chargé du décompte.

Sur le terrain, les opérations de recherche se sont poursuivies mercredi, notamment dans les parkings sous-terrains et les cours d'eau de la banlieue de Valence, zone la plus affectée par les inondations. Les 15 000 soldats et policiers déployés dans la région continuent par ailleurs de participer aux travaux de déblaiement et de remise en état des routes et des infrastructures détruites par les intempéries.