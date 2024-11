Inondations en Espagne : à Valence, les riverains et les secours débordés

En Espagne, les inondations ont causé la mort de 211 personnes. À Valence, les habitants accusent la région de ne pas les avoir avertis assez tôt du danger. Le Premier ministre a annoncé l'arrivée de 10 000 militaires supplémentaires.

Le long de la route menant à la petite ville de Chiva, les carcasses de voitures sont nombreuses. Dans la ville, la famille Martinez tente de sauver ce qui peut l'être, leur maison menaçant de s'effondrer. Quelques rues plus loin, une femme peut enfin rendre visite à sa mère, des amis étant venus avec leur propre matériel pour aider.

10 000 militaires en renfort

Seuls certains quartiers ont accès à l'eau et à l'électricité, et cela de manière intermittente. Les produits sont rationnés dans un supermarché, et beaucoup se rendent dans un cinéma pour obtenir des vêtements et de la nourriture. Tout autour de la ville, les recherches de disparus continuent. Les renforts sont arrivés et le gouvernement espagnol a promis l'envoi de 10 000 militaires supplémentaires. À Valence, plusieurs dizaines de milliers de volontaires se sont mobilisés pour venir en aide, samedi 2 novembre.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus