Inondations en Espagne : à Valence, des milliers de personnes manifestent contre les autorités

La colère monte en Espagne. Le soir du samedi 9 novembre, des milliers de personnes se sont réunies à Valence deux semaines après les inondations meurtrières, accusant les autorités de les avoir lâchées.

Une foule compacte s'est rassemblée sur la plus grande place de Valence, samedi 9 novembre. Des dizaines de milliers de manifestants sont venus crier leur colère devant la mairie de la ville. "On ressent un mélange de rage, de tristesse et d'épuisement", résume un homme. "Assassins !", scandent certains manifestants, quand d'autres un peu plus loin développent des banderoles qui appellent à la démission du président de la région Carlos Mazon.

La classe politique pointée du doigt

Dix jours après les inondations meurtrières, l'ensemble de la classe politique espagnole est pointée, accusée d'avoir sous-estimé les risques et mal coordonné les secours. "Toute personne avec une charge publique est responsable des citoyens et eux, ils nous ont abandonné avant, pendant et après", dénonce une femme. "Il y a un ras-le-bol complet de cette politique politicienne qui a généré une infinie détresse chez les gens", observe un manifestant. Des rassemblements ont aussi eu lieu dans plusieurs grandes villes de cette région sinistrée.

