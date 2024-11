Inondations en Espagne : à Paiporta, les habitants sinistrés toujours en colère et inquiets

Des images en provenance de la ville de Paiporta, dans la province de Valence (Espagne), montrent des paysages dévastés. Dans la commune la plus endeuillée suite aux inondations dévastatrices dans le sud-est de l'Espagne, les habitants ont le sentiment d’avoir été abandonnés et comptent toujours leurs morts.

Des images en provenance de la ville de Paiporta, dans la province de Valence (Espagne), montrent des paysages dévastés. Dans la commune la plus endeuillée suite aux inondations dévastatrices dans le sud-est de l'Espagne, les habitants ont le sentiment d’avoir été abandonnés et comptent toujours leurs morts.

Le roi et le gouvernement sont traités d’"assassins". La foule de bénévoles et d’habitants de Paiporta déborde de colère et de tristesse. Pour les sinistrés, voilà cinq jours que les secours sont insuffisants et que des milliers de volontaires doivent affluer de toute l’Espagne pour aider leurs compatriotes avec les moyens du bord. L’indignation enfle aussi devant le bilan provisoire annoncé par le gouvernement et qui serait bien en dessous de la réalité d’après les sinistrés. "Ils disent qu’il y a environ 200 morts mais c’est beaucoup plus. Il reste encore énormément de corps dans les sous-sols", dénonce un habitant de la ville.

Encore trop tôt pour mesurer l’ampleur de la catastrophe

À Paiporta, certains habitants n’ont pas la force de crier leur colère. Mardi soir, quand le fleuve a envahi les rues de Paiporta, une habitante s’est retrouvée bloquée dans sa supérette. Alors qu’elle tentait de fuir, le courant a renversé une lourde pile de palettes sur elle. Par chance, elle a été secourue à temps par un inconnu. Dans toute la région, il reste toujours des dizaines de disparus.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.