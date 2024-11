Inondations en Espagne : à Chiva, les sinistrés vivent dans l'inquiétude Temps de lecture : 1min - vidéo : 2min Inondations en Espagne : à Chiva, les sinistrés vivent dans l'inquiétude Inondations en Espagne : à Chiva, les sinistrés vivent dans l'inquiétude (France 2) Article rédigé par France 2 - L. Deschateaux, E. Gazengel, L. Krikorian, L. Feuillebois France Télévisions JT de 20h France 2

La question des conséquences sanitaires de la catastrophe se pose de plus en plus. Les maires de plusieurs communes, notamment Chiva, ont lancé un appel pour réclamer des vivres et de l'eau.

Chiva, une commune située à une trentaine de kilomètres de Valence, subit les lourdes conséquences des inondations récentes. Avec ses 17 000 habitants, la ville est dévastée et la solidarité s'organise. Devant le théâtre municipal, des bénévoles distribuent de l'eau et de la nourriture. Un groupe d'amis est venu avec leurs propres pelles et seaux pour aider. Devant la mairie, les volontaires reçoivent plusieurs consignes, notamment sanitaires. "Ça fait plusieurs jours que ça dure, il faut des protections car avec la boue il y a beaucoup de bactéries", explique une bénévole. Des bâtiments éventrés Dans une rue, les secours évacuent 22 personnes intoxiquées par des émanations de gaz lors d'une opération de pompage. Parmi elles, le cousin de Francisco Romero, qui attend des nouvelles. Près d'un an de pluie est tombé en seulement huit heures, détruisant complètement une entreprise. Les opérations de nettoyage devraient se poursuivre encore pendant plusieurs jours. Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus