En images Inondations meurtrières en Espagne : une foule de volontaires s'affaire à nettoyer les villes sinistrées près de Valence

Quatre jours après les inondations qui ont endeuillé le sud-est du pays, secours et volontaires sont à la recherche des disparus et œuvrent à la remise en état des localités ravagées par les torrents de boue.

Le panorama lugubre de la nuit du mardi 29 au mercredi 30 octobre a laissé place à des manifestations spontanées de solidarité. Depuis les inondations dévastatrices qui ont fait au moins 211 morts dans le sud-est de l'Espagne, des milliers d'habitants et de volontaires se mobilisent pour prêter main-forte aux sinistrés.

DIRECT. Inondations meurtrières en Espagne : 10 000 soldats et policiers supplémentaires envoyés en renfort, selon le Premier ministre espagnol https://www.francetvinfo.fr/monde/espagne/inondations-meurtrieres-en-espagne/direct-inondations-meurtrieres-en-espagne-les-recherches-se-poursuivent-pour-retrouver-des-disparus_6873845.html

Balais et pelles en main, ils œuvrent à nettoyer les rues des villes touchées, alors que les secours sont toujours à la recherche de nombreuses personnes portées disparues. Samedi, le Premier ministre Pedro Sanchez a annoncé le renfort de 10 000 soldats et policiers pour participer aux recherches et aider les habitants des régions touchées. Selon le quotidien El Pais, cela porte à 18 000 le nombre de membres des forces de l'ordre mobilisés.

Dans chaque rue de Paiporta, ville martyre de 25 000 habitants située au sud de Valence, où on recense des dizaines de morts, voisins et volontaires ont ainsi tenté d'évacuer des montagnes de boue visqueuses. Tout y est couvert de brun et pas un seul bâtiment n'a été épargné par les flots.

Des milliers de volontaires ont quitté à pied Valence, dont le centre-ville a peu été affecté par les inondations, pour se rendre dans les localités voisines dévastées. Leur nombre est tel que les autorités les ont appelés à rester chez eux. "Il est impératif, impératif, qu'ils rentrent" pour ne pas gêner la circulation, a ainsi lancé le président de la région de Valence, Carlos Mazón, ajoutant qu'il envisageait des mesures de restriction "non seulement pour les véhicules, mais aussi pour les piétons".

A Massanassa, un village de 9 000 habitants, des volontaires organisent une chaîne humaine pour enlever la boue à l'aide de seaux. (JOSE JORDAN / AFP)

Des habitants nettoient leur maison, à La Torre, près de Valence. (JOSE JORDAN / AFP)

A Algemesi, village situé au sud de Valence, les pompiers nettoient les rues. L'eau y est montée jusqu'à 1,50 m. (FABIEN COTTEREAU / MAXPPP)

Des volontaires évacuent de la boue dans le lit de la Rambla del Poyo, un cours d'eau qui traverse la commune de Paiporta, au sud de Valence. (JOSE JORDAN / AFP)

Des débris sont empilés au milieu de la rue, à Paiporta. (JOSE JORDAN / AFP)

Pelle à la main, un homme nettoie une rue de Paiporta. (JOSE JORDAN / AFP)

Des habitants utilisent des plaques pour évacuer la boue après les inondations, à Paiporta. (JOSE JORDAN / AFP)

Des volontaires raclent le sol d'une église inondée, à Paiporta. (JOSE JORDAN / AFP)

Après avoir balayé une rue de Paiporta, une personne est couverte de boue. (MANAURE QUINTERO / AFP)

Des volontaires continuent de se rassembler, samedi, à la Cité des arts et des sciences de Valence avant de se diriger vers les localités les plus touchées par les inondations. (JOSE JORDAN / AFP)