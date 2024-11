Direct Inondations meurtrières en Espagne : quatre régions placées en alerte orange pour pluie, la province de Huelva, en Andalousie, en alerte rouge

L'alerte concerne une partie de l'Andalousie, au Sud, les Îles Baléares (à l'exception d'Ibiza et Formentera), la Catalogne, et la communauté de Valence, à l'Est. L'Agence météorologique espagnole (Aemet) a placé vendredi 1er novembre ces quatre régions en alerte orange pour risque de pluie, alors que l'Espagne est touché depuis mardi par des inondations meurtrières liées aux précipitations. La partie sud-ouest de l'Andalousie, la province de Huelva, a quant à elle été placée alerte rouge pour pluie, jusqu'au milieu de la matinée. Pour la Catalogne, et la communauté de Valence, le risque est particulièrement important jusqu'à 8 heures, avec des précipitations accumulées de 40 mm en une heure et 100 mm en 12 heures. Pour l'Andalousie et les îles Baléares, la vigilance orange pluie s'étend jusqu'à minuit. Suivez notre direct.

: à lire aussi RECIT. Inondations en Espagne : comment des régions entières ont plongé dans le chaos après des pluies diluviennes

Les écoles fermées la semaine prochaine près de Valence. Il n'y aura pas de cours la semaine prochaine dans les écoles de 20 municipalités dans le sud-est de l'Espagne, à cause des dommages causés par les intempéries, selon un communiqué de la communauté autonome de Valence. Les autorités "évaluent les mesures nécessaires pour rétablir le service éducatif dans les plus brefs délais", selon le texte. Les communes concernées sont Albal, Alfafar, Algemesí, Alginet, Alcàsser, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godelleta, l’Alcúdia, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví, Siete Aguas, Utiel et Yàtova. A cette liste s'ajoutent trois quartiers de Valence (Castellar-Oliveral, La Torre y Horno de Alcedo).

Au moins 158 morts dans les intempéries. Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver "des dizaines et des dizaines de disparus", le bilan des inondations dans le sud-est de l'Espagne a atteint jeudi 158 morts, dont 155 dans la seule région de Valence. A quoi il faut ajouter deux morts dans la province voisine de Castille-La Manche et un en Andalousie. A Paiporta, une ville martyre de 25 000 habitants de la banlieue sud de Valence, au moins 62 personnes ont péri, selon la maire, Maribel Albalat.