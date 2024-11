Direct Inondations meurtrières en Espagne : le roi Felipe et le Premier ministre Pedro Sanchez attendus dans le sud-est du pays

Le roi Felipe et le Premier ministre Pedro Sanchez se rendent dimanche 3 novembre dans le sud-est de l'Espagne après les inondations meurtrières qui sont intervenues dans la nuit de mardi à mercredi. Ils iront à la rencontre des sinistrés, alors que les opérations de secours se poursuivent. Le Premier ministre a évoqué "la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire récente" de l'Espagne. Suivez notre direct.

Le bilan monte à 213 morts. Avec 210 morts, la région de Valence a été la plus durement frappée. Deux personnes ont par ailleurs péri dans la région voisine de Castille-la-Manche et une en Andalousie. De nombreuses personnes sont toujours portées disparues.

Plus de 17 000 nombreux policiers et militaires mobilisés. Pedro Sanchez a annoncé l'envoi de 5 000 soldats supplémentaires pour venir en aide aux sinistrés, portant à 7 500 le total de militaires. 10 000 policiers et gardes civils, dont 5 000 mobilisés samedi, sont aussi déployés. Selon le gouvernement, un navire amphibie de la marine espagnole comprenant des blocs opératoires et transportant des hélicoptères et des véhicules est aussi attendu dans le port de Valence.

De nouvelles pluies redoutées la semaine prochaine. Une dépression est attendue dans l'est du pays, notamment dans le secteur de Valence, rapporte le site spécialisé El Tiempo. L'arrivée de cette dépression est prévue jeudi.