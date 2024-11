Direct Inondations en Espagne : le bilan de 217 morts risque de s'alourdir, selon le gouvernement espagnol

Combien de victimes les inondations meurtrières en espagne vont-elles faire ? Selon un dernier bilan, au moins 217 personnes ont péri : 213 dans la seule région de Valence, trois en Castille-la-Manche, une en Andalousie. Les autorités savent que le bilan est appelé à s'alourdir. "Il reste encore des rez-de-chaussée inondés ou des garages, des sous-sols et des parkings à déblayer et il est prévisible que des personnes décédées se trouvent dans ces espaces", a prévenu le ministre des Transports. Suivez la situation dans notre direct.

Le roi et le Premier ministre Pedro Sanchez confrontés à la colère de la foule. "Assassins ! Assassins !" Des habitants de Paiporta, ville espagnole dévastée par les inondations meurtrières, ont accueilli avec colère le roi et la reine d'Espagne, dimanche 3 novembre. Arrivés à la mi-journée, le roi Felipe VI et la reine Letizia ont été accueillis par des habitants furieux, qui s'en sont pris au Premier ministre Pedro Sanchez et au président de la région de Valence, Carlos Mazon. Les souverains ont reçu de la boue sur le visage et sur leurs vêtements, un épisode sans doute sans précédent dans l'histoire de la monarchie espagnole.

Pour le roi, il faut "comprendre la colère et la frustration" des habitants. C'est ce qu'a déclaré le roi Felipe VI dans une vidéo postée sur X. Il a appelé à "leur donner de l'espoir et à garantir que l'Etat (...) est présent" pour les aider.

Le Premier ministre espagnol dit comprendre "l'angoisse et la souffrance" des sinistrés. Quelques heures après les événements, Pedro Sanchez a également condamné "tout type de violence", qualifiant ces incidents d'"absolument marginaux".