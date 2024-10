Inondations en Espagne : les clubs de foot de Valence et de Levante expriment leur solidarité avec les victimes

Les deux équipes, qui évoluent respectivement en première et en deuxième division, ont rapidement communiqué sur leurs réseaux sociaux après les inondations meurtrières dans le sud-est du pays, notamment dans la région de Valence.

Le monde du football est, comme toute l'Espagne, sidéré par la violence des inondations qui ont fait des dizaines de morts mardi 29 octobre au soir dans le sud-est du pays. La région de Valence a été particulièrement touchée, alors que le bilan pourrait encore s'alourdir dans les heures à venir. Le Valence CF, club historique de Liga (première division espagnole), a présenté mercredi matin "ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées à cause" des intempéries, dans un post sur X.

L'équipe valencienne a également changé son écusson sur le réseau social, avec des couleurs noir et or ainsi qu'un ruban noir. "Nous sommes à la disposition des autorités et des communes concernées pour apporter leur aide par tous les moyens possibles", a également écrit le Valence CF.

El @valenciacf quiere trasladar su más sincero pésame a los familiares y amigos de los fallecidos a causa de la #DANA. DEP



Mucha fuerza a todos los vecinos y poblaciones afectadas y a los colectivos que están trabajando en la prevención y consecuencias de los efectos del… https://t.co/2ORZ8diZ0G pic.twitter.com/UcrTDJI3q6 — Valencia CF (@valenciacf) October 30, 2024

Ruben Baraja, ancien milieu défensif et légende du club, a lui aussi présenté sur X ses "plus sincères condoléances" aux victimes et à leurs proches. Le jeune avant-centre espagnol Diego Lopez, qui évolue actuellement à Valence, a souhaité de son côté "beaucoup de courage à toutes les personnes concernées". Face aux inondations, le match de coupe du Roi (coupe d'Espagne), prévu mercredi soir sur la pelouse de Parla Escuela (quatrième division), a été reporté par la Fédération espagnole au mercredi 6 novembre.

Le Valence CF, qui a connu ses heures de gloire dans les années 2000 avec deux finales de Ligue des champions perdues en 2000 et 2001, doit affronter le Real Madrid samedi soir dans son stade de Mestalla.

L'autre club de Valence, Levante (deuxième division), a aussi exprimé ses "condoléances aux familles et proches des victimes", mercredi matin sur X. "En tant que club valencien, nous ressentons profondément cette tragédie et envoyons notre solidarité à tous les coins de notre territoire", est-il écrit. La mairie de Valence a annoncé que toutes les écoles resteraient fermées mercredi, de même que les jardins publics, et que tous les événements sportifs étaient annulés. Douze vols qui devaient atterrir à l'aéroport local ont été détournés vers d'autres villes d'Espagne.