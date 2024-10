Inondations en Espagne : la vidéo du sauvetage d'une femme, secourue avec ses animaux de compagnie, émeut le pays

Une femme est filmée en train d'être sauvée par hélicoptère alors qu'elle est entourée par les eaux, avec dans les bras un chien et des paniers contenant des chats.

La vidéo d'un sauvetage émeut toute l'Espagne. Celle d'une femme vivant à Ultiel, à une centaine de kilomètres de Valence, dans les terres. La commune est touchée par des pluies diluviennes et des crues destructrices. Cette "goutte froide" historique a fait au moins 62 victimes dans l'est et le sud du pays.

Les secours sont à pied d'œuvre pour venir en aide aux habitants, comme cette habitante prise au piège devant sa maison avec ses animaux de compagnie. Son sauvetage est filmé par son voisin et la vidéo publiée sur X, le mardi 29 octobre. Le lendemain, elle a été visionnée plus de 800 000 fois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par franceinfo (@franceinfo)

Dans cette vidéo, on découvre une femme se trouve devant chez elle, l'eau boueuse déferle et lui arrive à la taille. Elle tient dans ses bras un petit chien, ainsi qu'un panier et un sac à dos qui contiennnent des chats, qu'elle tente de sauver des eaux.

Un hélicoptère la survole alors et un secouriste s'approche. Ils sont secoués par la force du courant, seules leur tête dépasse de l'eau en furie, mais ils parviennent à s'extirper et remontent lentement jusqu'à l'hélicopère.

"Elle était désespérée, l'eau montait"

Interrogé par RTVE, la chaîne de télévision publique espagnole, Javier Ballesteros témoigne de la scène angoissante à laquelle il a assisté en tant que voisin : "Au début, nous n'avons pas réussi à faire venir l'hélicoptère. La femme courait partout et nous a finalement demandé d'appeler le 112 [le numéro d'urgence européen], mais ils n'ont pas décroché. Elle était désespérée, l'eau montait, elle en avait déjà jusqu'à la taille. Il y avait des animaux, des chats, des chiens. Et la situation était vraiment horrible. Tout était déjà très angoissant. Et finalement, on a pu faire signe à l'hélicoptère, avec des petits mouchoirs, par la fenêtre".

Javier Ballesteros, vecino de Utiel, sobre el rescate a su vecina: "Ha sido agónico porque no conseguíamos que el helicóptero la viera en un primer momento y la mujer nos pedía que llamáramos al 112, pero estaba colapsado"



▶#Canal24horas: https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/XyMAaH1wS5 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 29, 2024

Quelques heures après, le voisin donne des nouvelles de l'issue de l'opération et elles sont rassurantes : "Je viens d'apprendre que la dame, son chien et ses chatons sont tous sains et saufs", écrit Javier Ballesteros sur X.