Guadeloupe : ils traversent l'Atlantique à la rame

Le pari est réussi. L'équipage de Rame Océan a franchi l'Atlantique en totale autonomie à la seule force des bras. Les cinq rameurs sont partis le 22 novembre 2019 de l'archipel des Canaries (Espagne). Au bout de 47 jours et trois heures, ils sont arrivés en Guadeloupe. Une fois sur la terre ferme, ils exultent et embrassent leurs familles. Pour Paul Huguet, le Guadeloupéen de l'équipage, l'arrivée est encore plus festive. "On rêvait d'océan et voilà, on a traversé l'océan Atlantique, c'est super", se réjouit le rameur.

De la rigueur et un peu de folie

"Faut vraiment un peu de rigueur avec soi-même, et puis un peu de folie pour le faire quand même quand il y a des grosses vagues", confie Honorine Van Den Broek, membre de l'équipage. Les cinq rameurs ont tenu et sont allés au bout de l'aventure aussi pour Edgar, un petit garçon atteint de leucémie, qui lui aussi a traversé l'océan atlantique grâce à sa peluche présente à bord.

