Filomena : la tempête de neige sème le chaos en Espagne

En Espagne, la tempête Filomena fait rage samedi 9 janvier au sud-est et dans le centre du pays, notamment autour de Madrid. D’importantes chutes de neige ont semé le chaos et trois personnes sont mortes. L’Espagne n’avait pas connu cette situation depuis 50 ans. Sur les routes, 400 axes ont été paralysés. À l’entrée de Madrid, on trouvait dans la nuit de vendredi à samedi des véhicules bloqués et des automobilistes déboussolés, coincé depuis 3 heures. "Je n’ai pas de chaîne, juste une pelle", explique un conducteur coincé sur la route glacée.



Dans le sud de la France aussi

Les passagers d’un bus ont été filmés poussant le véhicule enneigé. Un homme a aménagé un traîneau tiré par ses chiens. L’aéroport de Madrid est resté fermé. Une tempête résolument historique en Espagne, mais aussi au nord des Pyrénées, en France. "La neige a franchi la frontière espagnole", constate la journaliste Véronique Gaglione à Prades (Pyrénées-Orientales), à 300 mètres d’altitude. Il a neigé 3 à 4 centimètres de poudreuse dans la nuit, du jamais vu depuis 10 ans.

