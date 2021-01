Eurozapping : Un parking s’effondre à Naples, des chutes neiges historiques en Espagne

En Italie, à proximité de l’hôpital de la Mer (Naples), un parking s’est effondré créant un gouffre de plus de 50 mètres de circonférence et 20 mètres de profondeur. La chape du parking serait devenue trop lourde à cause des infiltrations d’eau provoquées par la météo. Miraculeusement, personne n’a été touché par cet effondrement.

Des chutes de neiges historiques en Espagne.

Madrid (Espagne) est recouverte d’un manteau blanc. La tempête Filomena a provoqué des chutes de neige inédites dans le pays pour le plus grand plaisir des enfants. Sur les routes, c’est le chaos. Des centaines de camions sont restés bloqués sur les voies rapides. La tempête devrait s’éloigner progressivement vers le Nord-Est, en direction de la France. A Fribourg (Suisse), lorsque les déneigeuses ont écarté la neige sur le côté de la route, sur les pistes cyclables. Ce qui a provoqué la colère des cyclistes ne pouvant plus se déplacer. Ils réclament donc des chasse-neige pour ne plus être dans l’obligation d’emprunter la voirie.