Eurozapping : un maire tué en Pologne, un bébé tombé dans un trou de 100 mètres

Le maire de Gdansk tué en Pologne. Il a été poignardé lors d'un événement caritatif. Le maire de la plus grande ville portuaire de Pologne est décédé des suites de ses blessures. Il avait 53 ans. L'agresseur de 27 ans a été arrêté. Il avait déjà été condamné pour des braquages.

Un enfant coincé dans un puits en Espagne. Un garçon de deux ans est tombé dans un puits profond de plus de 100 mètres près de Malaga. Il jouait près de ses parents venus déjeuner dans cette zone montagneuse lorsqu'il a chuté dans un trou non signalé d'à peine 25 cm de largeur. Les parois instables du puits compliquent la tâche des secours.

Davos sous la neige

Un village coupé du monde en Suisse. Perché à 1 100 mètres d'altitude à l'est du pays, Disentis croule sous la poudreuse. Il est tombé entre 60 et 90 cm sur les reliefs en deux jours. À une semaine du sommet du Forum de Davos, les trains qui mènent à la station sont à l'arrêt et ont été remplacés par des bus.

Un étrange vol de tableau en Belgique. Il avait été donné à une église. Il a été dérobé alors qu'il devait être expertisé pour déterminer s'il s'agissait d'une œuvre de Michel-Ange.

