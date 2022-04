Eurozapping : politique migratoire britannique, groupuscule arrêté en Allemagne et l’Espagne à la rescousse du Titanic

La Grande-Bretagne veut renvoyer les migrants au Rwanda. Ils ont traversé la manche au péril de leur vie. 28 000 migrants, rien que l’année dernière. La Grande-Bretagne ne veut pas les garder. La solution, la ministre de l’Intérieur vient de la trouver : les transférer à 6000 kilomètres de là, au Rwanda, grâce à un accord financier. "Les migrants économiques qui abusent du système d’asile ne pourront pas rester au Royaume-Uni, tandis que ceux qui en ont en réellement besoin seront correctement protégés", a estimé le premier ministre Boris Johnson.

En Allemagne, un groupuscule d’extrême droite a été maîtrisé. Quatre personnes viennent d’être arrêtées. Elles envisageaient une panne électrique géante pour prendre le pouvoir. Elles se sont glissées dans la mouvance anti-Covid et voulaient enlever le ministre de la Santé. "On a affaire à des anti-Covid radicalisées. Un groupuscule qui voulait déstabiliser l’Etat et la démocratie", explique Karl Lauterbach, ministre allemand de la santé. Les enquêteurs ont réussi à les intercepter grâce à une fausse vente d’armes sur Telegram.

L’Espagne à la rescousse de l’épave du Titanic

L’Espagne se préoccupe du sort du Titanic. Il a sombré il y a 110 ans aujourd’hui et son épave pourrait disparaître d’ici 2050. Le Titanic, brisé en deux après avoir heurté un iceberg, git à plus de 4000 mètres de fond. Découvert au large de Terre neuve, ce patrimoine de l’Unesco est en danger. "Les bactéries friandes de fer attaquent les structures du Titanic. Elles pourraient provoquer la désintégration de l’épave". À l’époque seul un tiers des passagers avaient pu être sauvés et plus de 1500 personnes sont mortes noyées.