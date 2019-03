Eurozapping : les abus sexuels pourraient être requalifiés en viols dans l’affaire de "la meute"

Les abus sexuels pourraient être requalifiés en viols, en Espagne. C’était en 2016. Un groupe de cinq hommes, la "meute", avait profité des fêtes de Pampelune (Espagne), pour avoir une relation sexuelle non consentie dans un hall d’immeuble avec une jeune femme de 18 ans. Leur condamnation à neuf ans de prison pour abus sexuels avait provoqué des manifestations dans tout le pays. Saisie, la Cour suprême veut requalifier leur acte en viol. Leur peine pourrait être doublée.

Le Portugal s’attaque aux violences conjugales

Le Portugal se mobilise quant à lui contre les violences conjugales. Une minute de silence a été observée et le gouvernement, au grand complet, en fait une cause nationale. 13 femmes ont été tuées depuis le début de l’année. Dans ce pays, l’association d’aides aux femmes "UMAR" milite pour sensibiliser le corps médical et judiciaire. En Russie, les fleuristes sont pris d’assaut le 8 mars. Les femmes se voient offrir des bouquets pour l’occasion. En Ukraine, un électricien s’est montré ingénieux afin d’offrir des lilas.

Le JT

Les autres sujets du JT