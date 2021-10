Eurozapping : législatives en République tchèque ; des bus dédiés aux SDF au Royaume-Uni

Les électeurs tchèques ont deux jours pour aller voter pour ls législatives. La participation sera scrutée de près. L'économie du pays, durement touchée par la pandémie de Covid-19, l'immigration et la corruption sont les principaux thèmes abordés lors de la campagne électorale. Le grand favori de ces législatives est le Premier ministre sortant Andrej Babis. Conservateur, populiste et milliardaire, il vise un deuxième mandat malgré ses démêlés avec la justice.

À Barcelone, les discothèques ont rouvert

À Londres (Royaume-Uni), une initiative pour les plus démunis. Des bus, destinés aux sans-abris, sont équipés d'un dispositif de soins tout neuf. Ils auront accès à un médecin, un dentiste, un coiffeur et il y aussi des douches. Le nombre de SDF a beaucoup augmenté avec l'épidémie de Covid-19. 130 000 personnes seraient tombées dans la précarité.

Fermées depuis un an et demi en Catalogne ou aux Baléares, les boîtes de nuit peuvent, depuis jeudi, accueillir du public avec un pass sanitaire et une jauge maximale de 75%. Cette réouverture très attendue ne concerne pas encore toutes les régions d'Espagne.