Eurozapping : la pauvreté explose en Espagne, le Danemark lève les restrictions sanitaires

La pauvreté a explosé en Espagne. Pour Luis et Sandra, c'est la survie. Après avoir payé le loyer, il leur reste à peine 450 euros pour l'eau, l'électricité, la nourriture. "Le peu que nous avons c'est pour le bébé. On saute souvent le déjeuner et même parfois le dîner", confie Sandra Macias, au chômage depuis plus d'un an. Comme eux, 4,5 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en Espagne. La situation s'est dégradée avec l'épidémie de Covid-19.

Manifestations en Grèce

En Grèce, les soignants sont dans la rue contre la vaccination obligatoire. Depuis le 1er septembre, ces derniers ne touchent plus de salaire. En colère, ils ont refusé de se faire vacciner. On compte au moins 7 000 récalcitrants. Malgré les manifestations, le gouvernement n'a pas l'intention de reculer.

Le Danemark quant à lui supprime les restrictions. Avec près de trois quarts de la population vaccinée, la vie redevient comme avant. Cette fois, c'est vraiment la fête : bars, cafés, théâtres, tout est ouvert sans passeport vaccinal. Seuls les contrôles aux frontières restent en vigueur.