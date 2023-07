Eurozapping : l'Espagne confrontée à une nouvelle vague de chaleur

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mercredi 12 juillet.

Depuis le début de l'été, l'Espagne est confrontée à une nouvelle vague de chaleur. Les températures dépassent souvent les 40 °C. Des conditions difficiles pour les sans-abris. La mairie de Madrid a mis en place des centres d'accueil pour qu'ils puissent notamment s'hydrater. "La chaleur nous tue, je préfère l'hiver à l'été", confie une femme sans domicile fixe. L'Espagne est l'un des pays européens les plus exposés au réchauffement climatique.

Une tempête dévastatrice en Italie

Le nord de l'Italie a été frappé par une tempête dévastatrice. Des pluies torrentielles et des vents violents ont provoqué d'importants dégâts et blessé trois personnes. Un événement inhabituel pour les habitants. "C'était vraiment effrayant et d'une rare violence, on ne pouvait rien faire", raconte une femme. Dans toute la région, les transports ont ainsi été suspendus.