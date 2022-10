Eurozapping : étudiants sexistes en Espagne, délinquance juvénile en Suisse et tableau inédit de Fernand Léger aux Pays-Bas

L'Espagne est scandalisée par une vidéo montrant un groupe d'étudiants espagnols s'adressant à des étudiantes en des termes grossiers. L'affaire a même atteint la sphère politique, et le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a dénoncé des "comportements machistes inexplicables, injustifiables et absolument répugnants".

La Suisse s'inquiète de l'augmentation de la délinquance juvénile. Port d'armes, vandalisme ou encore vols à l'étalage sont en nette augmentation. Les menaces et violences sur les réseaux sociaux sont aussi devenues un enjeu.

Une œuvre de Fernand Léger découverte aux Pays-Bas

Les Pays-Bas ont découvert une toile du peintre Fernand Léger. Côté pile, on trouve "Le 14 Juillet", un tableau offert par l'artiste à un ami pour son mariage. Côté face, un autre tableau, exhumé après restauration. Cette œuvre dissimulée fait partie de la série "Fumées sur les toits".