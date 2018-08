Espagne : une plateforme s'effondre pendant un festival

Ils étaient venus assister à un festival de rap à Vigo, en Espagne le 12 août dernier, quand, soudain, le sol s'effondre. Les planches en bois n'ont pas supporté le poids des spectateurs. Quelques heures après la chute, on découvre l'ampleur des dégâts, les secouristes ont longuement fouillé les décombres pour s'assurer que personne n'est resté coincé. "En 5 secondes tout s'est effondré et on est tous tombé, témoigne une jeune femme. Il y avait plein de monde au-dessus de mois, c'était impossible de sortir".

Plus de 300 blessés

Le bilan est lourd : les ambulanciers ont pris en charge plus de 300 blessés, dont neuf dans un état grave. Les planches en bois qui se sont effondrées étaient en front de mer. Selon les autorités, rien ne laissait présager un tel accident. Aucun mort n'est à déplorer, l'enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.