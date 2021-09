Espagne : un volcan de l'île de La Palma, aux Canaries, est entré en éruption après 50 ans d'inactivité

Le volcan Cumbre Vieja, sur l'île de La Palma, dans l'archipel des Canaries (Espagne), est entré en éruption dimanche 19 septembre. Lundi, le monstre de lave avançait à 700 mètres par heure. Sur sa trajectoire, les murs des maisons ont résisté quelques minutes. Mais à près de 1 000 degrés, la rivière de roche et de feu avale tout sur son passage.



Des jets de lave de plusieurs dizaines de mètres de haut

Encerclés chez eux, certains habitants n'ont eu que trois minutes pour évacuer. Une centaine d'habitations ont été détruites, et 5 000 personnes ont été évacuées. "Il y a eu une explosion, et puis on a vu une fumée blanche sur un kilomètre d'altitude", témoigne Juan Diaz Camacho. En pleine nuit, les habitants ont assisté à des jets de lave de plusieurs dizaines de mètres de haut et des rivières de feu. Sur cette île de l'archipel des Canaries, le volcan s'est réveillé après 50 ans d'inactivité. La coulée se dirige vers l'ouest, et devrait atteindre la mer en début de soirée. À ce stade, aucune victime n'est à déplorer, selon les autorités.