Espagne : un concert test de 5 000 personnes à Barcelone

Et s'il était possible de vivre avec le Covid-19, tout en renouant avec la vie d'avant ? C'est ce qu'il s'est passé le samedi 27 mars à Barcelone en Espagne. 5 000 chanceux ont assisté à un concert de rock debout, sans distanciation sociale, et tout ça pour la science.

Ils n'avaient plus vécu ces sensations depuis plus d'un an. Samedi 27 mars à Barcelone en Espagne, un concert test a réuni 5 000 personnes, et ce, sans distances de sécurité, mais masquées. À la sortie, le bonheur était partagé par tous. "C'était top, la culture c'est sûr !", s'extasie un spectateur. "C'était fabuleux, ça m'a touchée au cœur", assure une autre. "Ce moment où tu es avec la chanson, tu sautes, tu regardes le ciel comme s'il n'y avait pas de Covid", se ravit un dernier. Tous avaient effectué un test antigénique quelques heures plus tôt pour éviter les contagions.

"Un bon espoir pour le futur de la culture"

"C'est un bon espoir pour le futur de la culture. En faisant les tests antigéniques plus le changement d'air et le mort du masque, on a réussi à prouver que ces trois points très importants étaient sûrs pour éviter des cas de Covid dans une salle de spectacle", explique Boris Revollo, le médecin en charge du projet. Résultat négatif en poche, le public s'est pressé bien avant l'ouverture des portes, avec la volonté d'aider un secteur en crise.