Espagne : trois ouvriers pris au piège à 900 mètres au fond d'une mine

La ministre du Travail espagnole a fait part de sa "solidarité aux familles et aux collègues des salariés victimes d'un effondrement dans la mine de Suria".

La plus grande inquiétude règne, jeudi 9 mars, sur le sort de trois mineurs pris au piège à 900 mètres de profondeur dans une mine de potasse en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne. Le gouvernement régional catalan – qui dirige la police, les pompiers et les services de secours de la région – a annoncé leur mort dans un tweet avant de l'effacer. Plusieurs médias espagnols, citant des sources au sein des services de secours intervenant sur place, affirment que ces trois mineurs sont morts.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole de la police régionale a assuré pour sa part que "la confirmation officielle [de leur mort] n'interviendrait qu'une fois que les médecins seront parvenus à leur niveau, certifieront qu'ils sont morts et auront informé les familles".

Un "effondrement" dans une galerie

L'accident a eu lieu peu avant 9 heures lorsqu'un "effondrement" est survenu dans une galerie de la mine, a expliqué la police régionale, qui a déployé des unités spécialisées, dont une unité canine.

Les services d'urgence régionaux ont précisé, pour leur part, avoir envoyé sur place deux hélicoptères médicalisés et une équipe de psychologues. Parlant d'une "terrible nouvelle", la ministre du Travail, Yolanda Díaz, a fait part de son "affection" et de sa "solidarité aux familles et aux collègues des salariés victimes d'un effondrement dans la mine de Suria".