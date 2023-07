Espagne : les fêtes de Pampelune ont démarré

La tradition est respectée à Pampelune, en Espagne, avec les fêtes de San Fermin. Durant huit jours, des centaines de téméraires vont se lancer dans une course à haut risque dans les rues pavées de la ville, traversées par les taureaux.

Il y a de la témérité, mais aussi un peu de folie qui s’empare de la foule de cette rue de Pampelune (Espagne) lorsque les taureaux sont lâchés dans la ville. C'est une course de 850 mètres où l’homme se mesure à l’animal à ses risques et périls. C'est un événement symbolique d’une semaine de fête dans la ville espagnole. Sur la course, quatre personnes ont été blessées et amenées à l’hôpital. “Les gens tombent, les taureaux passent devant vous. C'est complètement fou”, affirme un touriste.

San Fermin célébré

Les férias ont été lancées il y a deux jours, devant une marée humaine blanche et rouge. Puis c’est au tour de la fanfare de se frayer un chemin sur la place. Trois millions de personnes sont attendues à Pampelune cette semaine, la troisième fête la plus importante au monde. “Nous sommes tous égaux, et nous voulons tous nous amuser”, estime une riveraine. Depuis des siècles est célébré San Fermin, le saint patron de la Navarre en Espagne.