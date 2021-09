Espagne : le torrent de lave du volcan Cumbre Vieja est-il inarrêtable ?

Sous le poids et la chaleur de lave, une maison s'est effondrée comme un château de cartes sur l'île de Palma aux Canaries (Espagne). Depuis l'éruption du volcan Cumbre Vieja, 320 bâtiments et maisons ont été balayés. La coulée noire et rouge progresse à 120 mètres par heure. Dans un bruit assourdissant, le volcan est entré dans ces dernières heures, dans une nouvelle phase plus explosive de son éruption.

Les pompiers tentent une opération pour détourner le cours de la lave

Face à la force et à la violence de ce phénomène volcanique, c'est un sentiment d'impuissance qui domine sur l'île de la Palma. "Nous sentons l'impuissance des pompiers depuis ce matin, face au volcan que nous voyons de moins en moins en bien en plein jour parce qu'il y a beaucoup de cendre tout autour", précise Maryse Burgot. Actuellement les pompiers tentent une opération pour détourner le cours de la lave et l'empêcher d'accéder à la mer, pour éviter une émanation de gaz toxiques.