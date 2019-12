Espagne : le pays peine à protéger son environnement

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les plages de la région de Murcie, en Espagne, ne ressemblent plus à ce qu’elles étaient il y a de ça quelques années. À l’occasion de la COP 25, le sommet pour le climat qui se déroule en Espagne, France 3 dresse le constat selon lequel le pays peine à protéger son environnement. Dans le sud-est de l’Espagne, on peut y trouver une biodiversité unique au monde. Et pourtant, la lagune la plus salée d’Europe est aujourd’hui asphyxiée par la pollution. Les habitants assistent à la mort de milliers de poissons.

L’agriculture intensive en cause ?

Des poissons qu’on peut retrouver échoués sur la plage ainsi que des crabes, eux aussi morts. À l’origine de ce désastre ? Un épisode pluvieux ayant déversé une tonne de boue. Selon un biologiste de la région, ceci n’est que la partie visible du désastre écologique présent dans cette région. En cause ? L’agriculture intensive développée dans la région. Oscar Esparza Alaminos, biologiste marin pour l’association WWF, explique : "C’est d’ici que vient le plus gros des problèmes. Le nitrate et les matières organiques se déversent dans la lagune et saturent les eaux". Un constat alarmant.

