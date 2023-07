Espagne : la ville de Saragosse touchée par de violents orages

Des pluies diluviennes ont ravagé, jeudi 6 juillet, les rues de Saragosse, en Espagne. Les habitants sont sous le choc après cet épisode violent.

À Saragosse (Espagne), les voitures ont dérivé, jeudi 6 juillet dans des rues transformées en torrents. Un homme sur le toit de sa voiture se fait emporter par le courant. Une femme, cramponnée sur son toit, tente de survivre au milieu des flots déchaînés, avant d'être secourue par les pompiers. Une dizaine d'habitants ont été hélitreuillés, tandis qu'un homme patiente, accroché aux branches d'un arbre.

Des orages de grêle dans le Pays basque espagnol

Des pluies diluviennes se sont abattues dans le nord de l'Espagne, transformant les rues de Saragosse en rivières et emportant tout sur leur passage, devant des habitants impuissants. "C'est ma voiture (…) l'eau m'a tiré en arrière et fait traverser la voie", indique un homme. Dans certains quartiers, il est tombé en moins d'une heure plus de 100 L d'eau par m2. Devant un supermarché, l'eau jaillit de toutes parts. Le Pays basque espagnol a été touché par des orages de grêle. Ces phénomènes violents, de plus en plus fréquents, sont liés au dérèglement climatique.