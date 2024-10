Espagne : la région de Valence frappée par des pluies diluviennes

Mardi 29 octobre, une énorme quantité de pluie s'est abattue sur Valence (Espagne) et ses environs. Les secours sont intervenus plus de 600 fois, tandis que quatre personnes sont encore portées disparues.

À quelques kilomètres de Valence (Espagne), un automobiliste a été pris au piège dans son véhicule et secouru par les pompiers. Dans la région, les secours sont intervenus sur plus de 600 incidents en une journée. Plus tôt, des torrents de pluie et de boue ont tout emporté sur leur passage, y compris les voitures, entraînées comme des feuilles mortes. Certains se sont fait surprendre par la montée des eaux : "J'étais au travail à Valence, j’ai essayé de rentrer chez moi quand il s'est mis à pleuvoir, et depuis ça ne s'est plus arrêté".

Des personnes recherchées

Des perturbations ont également eu lieu dans les transports. La montée des eaux a fait dérailler un train sans qu'aucun blessé ne soit à déplorer. À Valence, il a fallu se mettre rapidement au travail et déblayer les routes. "Il y a une telle quantité d'eau que tout a été emporté jusqu'en bas de la rue", explique un homme. Résultat, plusieurs routes coupées et quatre personnes sont portées disparues. L'alerte rouge a été déclarée dans la région de Valence.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.