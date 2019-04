Espagne : la gauche l'emporte sans majorité absolue, percée de Vox

Selon les résultats partiels, le Parti socialiste arrive en tête des élections législatives en Espagne dimanche 28 avril. Le PSOE obtient plus de 29% des voix et 122 sièges au Parlement. Pas de quoi obtenir la majorité absolue. Pour continuer à gouverner, Pedro Sanchez devra négocier des alliances dans un paysage politique morcelé en cinq parties : le PSOE, la droite (65 sièges), Ciudadanos (57), Podemos (35) et Vox (24).

24 députés pour Vox

L'autre vainqueur du scrutin, c'est Vox dirigé par Santiago Abascal, qui gagne une vingtaine de députés. C'est la première fois depuis la mort de Franco que l'extrême droite entre au Parlement. Vox arrive 5e. Ses militants seraient presque déçus. C'est un paysage politique bouleversé sans majorité claire qui sort du scrutin. Les négociations risquent d'être longues.

