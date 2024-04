Espagne : entre tradition, fête et business, les beaux jours de la féria de Séville

Direction Séville, en Espagne, la capitale de l'Andalousie et du flamenco. Durant une semaine, la ville a vécu au rythme des calèches et des costumes pour la traditionnelle féria.

À Séville (Espagne), la féria d’avril et une ville dans la ville. Les calèches remplacent les voitures et fleurs dans les cheveux, châles brodés et robes à volants XXL inondent les rues. "Ce n’est pas un déguisement, c’est notre tenue traditionnelle", avertit une femme. L’essentiel de la fête se passe dans des casetas, des maisonnettes éphémères où l’on vit en famille ou entre amis, le temps d’une semaine. "On boit, on mange, on danse et on discute avec les amis", explique une participante.

L’occasion de faire du business

La vie dans les casetas est rythmée par les danses sévillanes. Mais la féria est aussi une affaire très sérieuse, durant laquelle se signent des alliances politiques ou des contrats juteux. L’influent Juan Carlos Calixto est à la tête de la caseta du port de Séville. "On invite des amis, mais surtout des clients, beaucoup de clients. Ici, on arrive plus facilement à faire des affaires. C’est une ville éphémère, ça ne dure qu’une semaine mais les liens qu’on crée perdurent ensuite toute l’année", dit-il.