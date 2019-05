Espagne : en avance dans la lutte contre les violences conjugales

Éradiquer les violences faites aux femmes, c'est l'objectif de l'Espagne, qui s'en donne les moyens : 1 milliard d'euros de budget pour assurer le suivi et la protection des victimes qui osent porter plainte, c'est 12 fois plus qu'en France. Carmen Estrella a dénoncé son mari violent il y a quelques mois. Depuis, les autorités lui ont remis un téléphone d'urgence s'il revenait la menacer. "J'appuie sur ce bouton et ça me géolocalise, montre-t-elle. Tous les 15 jours, j'ai quelqu'un qui m'appelle pour s'assurer que tout va bien."

Des prévenus condamnés à une thérapie pour hommes violents

Le système judiciaire espagnol est très avancé sur le sujet des violences faites aux femmes, d'où cette prise en charge rapide. Une centaine de tribunaux spéciaux ne traitent que ce genre de dossier. Contre l'avis même de la victime, le parquet peut alors décider de la protéger. Pour les faits les plus graves, des peines de prison sont décrétées, mais certains prévenus sont aussi condamnés à effectuer une thérapie pour hommes violents.

