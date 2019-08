VIDEO. Espagne : de violents orages frappent la région de Madrid

L'Espagne découvre mardi 27 août les conséquences des violents orages de la veille au soir, survenus dans la région de Madrid. Quatre autoroutes ont été fermées et des hôpitaux inondés alors que les images montrent des voitures emportées par des torrents d'eau. Les flots ont submergé des villes en une trentaine de minutes et la grêle est venue recouvrir les rues. "Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il y a eu des orages, mais comme ça, jamais", assure une riveraine.

"En 10 minutes, l'eau est descendue des hauts quartiers vers le bas"

Les pompiers sont intervenus 150 fois au sud et à l'est de la capitale espagnole et ont constaté des dégâts conséquents. "En 10 minutes, l'eau est descendue des hauts quartiers vers le bas et a provoqué des inondations. Des voitures ont été emportées, des lampadaires ont été arrachés", détaille Angel Cueva Cobo, de la police d'Arganda del Rey (Espagne). Mardi matin, les transports étaient encore perturbés.

