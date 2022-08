Espagne : de violents incendies dans la région de Valence

T. Petit, C. Ricco

Des incendies se sont déclarés dans la région de Valence en Espagne. Les flammes s’étendent sur plus de 120 km. Un feu enfin contenu, samedi 20 août, semble-t-il.

Un mur de flammes gigantesques et de fumée opaque a ravagé l’est de l’Espagne, dans la région de Valence. Malgré les averses des derniers jours, le feu reste difficile à maîtriser, samedi 20 août. Plus de 19 000 hectares de forêt ont été réduits en cendres. Toute la semaine, les pompiers ont tenté de stopper ces feux exceptionnels. Des moyens aériens sont aussi venus en renfort, 35 appareils ont été déployés.

Des incendies de plus en plus fréquents

Une lutte acharnée sur un front de 120 km, rendue difficile par les températures élevées et le vent tournant. Mardi 16 août, un passager a filmé l’avancée des flammes depuis un train à l’arrêt. Alors que le feu se rapproche dangereusement, les voyageurs sont pris au piège. Certains tentent de briser les fenêtres pour s’enfuir. Les incendies sont de plus en plus fréquents en Espagne. Depuis le début de l’année, ils ont ravagé l’équivalent de 28 fois la surface de Paris.