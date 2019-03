Espagne : de mystérieux billets dans des boîtes aux lettres

À Villarramiel (Espagne), commune de 900 habitants, on ne parle que de ça. Des enveloppes miraculeuses sont déposées en secret dans les boîtes aux lettres des maisons, avec un ou deux billets de 50 €. Cela perturbe un peu les habitants. "Il n'y avait personne à la porte quand on est rentrés, puis j'ai trouvé cette enveloppe par terre avec un billet de 50 €", explique une habitante. "Princesse", est-il écrit sur un autre mot. À chaque fois, c'est une délicate attention, un petit compliment.

Qui est le mystérieux bienfaiteur ?

"Ma femme m'a appelé et a jeté l'enveloppe par terre en disant 'je n'en veux pas', alors je l'ai ramassée, puis ouverte et j'ai trouvé le petit mot et les 50 €", raconte un chanceux. Le mystère est complet. Qui peut bien avoir eu l'idée de ce petit manège ? Qui est celui que l'on appelle déjà "Robin des bois" ? "Je pense que c'est quelqu'un du village puisqu'il y a les noms et adresses sur les enveloppes", tente Nuria Simon, la maire du village.

