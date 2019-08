Espagne : cinq Français accusés de viol par une touriste norvégienne

Âgés de 18 à 19 ans, cinq jeunes Français viennent de passer la nuit en garde à vue à Benidorm (Espagne). Jeudi 8 août, ils ont été entendus par un juge d'instruction et risquent une détention provisoire, soupçonnés d'avoir violé une étudiante norvégienne. Selon la presse locale, les faits se seraient déroulés à 2 heures mardi 6 août.

Des faits qui rappellent l'affaire de "La Meute"

Entrés en contact via un réseau social, deux jeunes norvégiennes se retrouvent dans un appartement avec le groupe de Français. L'une d'elles se serait retrouvée seule et c'est à ce moment qu'elle se serait fait violer. Une version contestée par l'avocat d'un des cinq garçons. "Elle a consenti à un rapport sexuel et ce n'est qu'après que manifestement, l'alcool aidant, collectivement, les choses se sont compliquées pour cette jeune fille", estime Me Frédéric David. L'affaire émeut l'Espagne, trois ans après celle de "La Meute" : un viol collectif survenu durant les ferias de Pampelune.

