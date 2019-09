Espace : quand la vie sur Mars s'expérimente en Espagne

Voici le premier équipage en route pour Mars. Deux femmes et trois hommes, qui vont affronter les conditions extrêmes de la planète rouge, sans jamais quitter la Terre. Il s'agit d'une simulation, une expérience touristique qui vient d'accueillir ses premiers volontaires. Chacun a déboursé plus de 6 000 € pour vivre cette aventure. La base, Astroland, se situe au nord de l'Espagne, dans une grotte. Là, au fond d'un long boyau, plusieurs capsules pressurisées attendent les participants. Vivre sous la surface sera probablement la meilleure solution si l'humanité venait à s'établir sur Mars.

Entraînement physique

Températures, vents, les conditions sur la planète rouge sont extrêmes, sans oublier l'intense rayonnement solaire. Pour rendre l'expérience encore plus crédible, chaque participant doit suivre un programme complet de formation et notamment un entraînement physique et psychologique intensif dans les installations d'Astroland avant de pouvoir séjourner dans la grotte. Chaque expédition pourra accueillir jusqu'à 10 personnes.

Le JT

Les autres sujets du JT