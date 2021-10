Éruption volcanique à La Palma : 37 séismes en quelques heures

La Terre n’a jamais autant tremblé. Déjà 29 jours et nuits que le Cumbre Vieja crache sa fureur à La Palma, aux Canaries (Espagne), sans montrer aucun signe de ralentissement. Il bouleverse la vie du sud de l'île, asphyxiée par la lave et les pluies de cendres quotidiennes. Le périmètre de sécurité est de plus en plus large, et 7 000 sinistrés ont été obligés de se reloger. Au moins 65 entreprises ont été englouties. Le volcan paralyse l'activité économique et met des centaines de personnes au chômage technique. José Martin, dont l'entreprise de construction est prisonnière de la lave, passe désormais ses journées comme bénévole au centre d'aide aux sinistrés. "Il n'y a plus de travail dans la zone du volcan. (…) Tout est à l'arrêt, on ne sait pas quoi faire, on est dépassés", confie-t-il.

40 à 50% de la production perdue

L'éruption est suivie heure par heure par les drones des pompiers et scientifiques, qui sont devenus les yeux d'une population sur le qui-vive. "On voit entièrement disparaître des entreprises qui étaient les moteurs économiques du secteur. (…) Si on se mettait à penser avec notre cœur, on ne pourrait pas continuer", admet José Baretto, de la société Drones Ticom Solutions. 100 hectares de bananeraies, l'or économique de l'île, ont été avalés par la couche de lave, quand elles ne sont pas asphyxiées par la cendre. 40 à 50% de la production seraient perdus. Les scientifiques installés face au volcan sont impuissants. "Depuis le premier jour, on nous demande quand ça va s'arrêter. (…) Si on savait, on l'éteindrait", lance Carmen Lopez, géologue à l'Institut géologique national.