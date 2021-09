Éruption aux Canaries : sidération des habitants, "la lave peut atteindre dix mètres de haut"

Sur les chaînes locales, les images de l'éruption du volcan Cumbre Vieja sur l'île espagnole de La Palma aux Canaries, tournent en boucle depuis trois jours. Les téléspectateurs voient les coulées de laves impressionnantes qui dévorent littéralement les maisons et avancent inexorablement mais lentement au rythme de 300 mètres par heure. Dans la nuit du 20 au 21 septembre, une nouvelle bouche éruptive est apparue dans la commune d'El Paso. "Horrible", raconte cette habitante. Urena, 42 ans, s'est refugiée dans une maison hors du périmètre d'évacuation.

"J'ai perdu ma maison, toute ma vie, je n'ai plus rien... Je n'ai plus que les vêtements que je porte, rien de plus. Je n'ai pas le temps de prendre quoique que ce soit. J'ai fermé la porte de ma maison en me disant que je ne la reverrai plus jamais" Urena, sinistrée franceinfo

Plus de 300 bâtiments et 154 hectares de terrain ont été détruits par la lave, selon le dernier bilan provisoire communiqué mercredi 22 septembre. "Ce volcan a brisé ma vie et celle de tous mes voisins, confie Urena. J'ai peur, parce que toute la nuit on entend le bruit du volcan, il est grand, terrifiant. La journée il paraît plus tranquille, mais la nuit il se met en colère. C'est horrible ! " confie Urena.



Plus de 6000 sinistrés ont été contraints de quitter leur domicile, dont près de 1200 habitants d'El Paso. "Nous dirigeons les évacués vers une caserne où ils peuvent trouver de la nourriture, des vêtements, des médicaments, explique Omar Hernande, un des conseillers municipaux de la commune. Le niveau de destruction est impressionnant : après trois jours d'éruption nous commençons à voir que des montagnes se sont formées. Le paysage a complètement changé, reprend l'élu. On se retrouve avec une rivière de lave, beaucoup de rues sont totalement envahies par cette lave qui peut atteindre dix mètres de haut."

Des centaines de millions d'euros de dégats

Les infrastructures, les routes sont inutilisables, raconte Omar Hernande. Selon lui, "le gouvernement espagnol et sans doute l'Union européenne vont devoir nous aider le plus vite possible".

Il n'y a heureusement pas de victime à déplorer mais sur le plan matériel, les dégâts sont importants sur cette île qui abrite 85 000 habitants. Ils s'élèvent à plus de 400 millions d'euros selon les autorités espagnoles, et ce alors que le volcan Cumbre Vieja n'a pas terminé son travail de destruction. Les experts estiment que l'éruption pourrait durer entre 24 et 84 jours.