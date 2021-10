Éruption aux Canaries : le volcan Cumbre Vieja continue de ravager La Palma

C. Barbaux, C. Apiou

Aux Canaries (Espagne), le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption depuis un mois sur l’île de La Palma. Les coulées de lave ont déjà détruit 736 hectares et plus de 1 800 bâtiments.

Sur l’île de La Palma, aux Canaries (Espagne), les voyageurs sont fascinés par le spectacle de la lave jaillissant du Cumbre Vieja, et le paysage de désolation que laissent les coulées dans leur sillage. Le volcan, entré en éruption depuis un mois, est la nouvelle attraction touristique sur l’île. Une touriste est "impressionnée" par le grondement du volcan, tandis qu’un couple se désole pour les habitants sinistrés.

L’économie de La Palma paralysée

Les avions sont cloués au sol depuis samedi 16 octobre, à cause du nuage de cendres qui s’échappent du Cumbre Vieja. L’éruption, qui a causé le plus de dégâts en Europe depuis un siècle, paralyse toute l’économie de l’île de La Palma et a notamment détruit 100 hectares de bananeraies. Les fruits sont brûlés ou asphyxiés. Les scientifiques ignorent combien de temps l’éruption peut encore durer. Le gouvernement espagnol a déjà déboursé 300 millions d’euros pour la reconstruction de l’île.