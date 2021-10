Éruption aux Canaries : des coulées de lave sans fin

Le Cumbre Veija n'en finit plus de cracher sa lave. Un spectacle hypnotique et terrifiant. Le bruit est sourd, et rien ne résiste aux colonnes de laves, pas mêmes les habitations, dévorées en quelques minutes la nuit dernière. Mille d'entre elles ont déjà été détruites. Pour tenter de limiter les dégâts, l'armée espagnole déploie depuis quelques jours des drones pour collecter des données et des images 3D de l'écoulement.

Fuir en urgence

Cela fait bientôt un mois que le volcan est entré en éruption sur l'île de La Palma. La lave avance chaque jour un peu plus et dévore tout sur son passage, même les pylônes électriques ne résistent pas. 6 000 personnes ont été évacuées, certaines ont dû fuir en urgence, laissant tout une vie derrière elles. Maintenant, c'est la pluie de cendres qui inquiète : les résidus s'incrustent partout. La coulée qui de déverse dans la mer a déjà agrandi l'île d'une quarantaine d'hectares.