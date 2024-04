En Espagne, le parquet réclame "l'annulation" de l'enquête contre l'épouse du Premier ministre Pedro Sánchez

La perspective d'un procès s'éloigne. Le parquet espagnol a demandé "le classement sans suite" de l'enquête judiciaire pour corruption visant l'épouse du Premier ministre Pedro Sánchez, jeudi 25 avril. Il souhaite ainsi "l'annulation" de la procédure ouverte après une plainte d'une association, qui avait conduit Pedro Sánchez à annoncer mercredi, à la surprise générale, qu'il envisageait de démissionner.

La plainte à l'origine de l'enquête a été déposée par Manos Limpias, un collectif considéré comme proche de l'extrême droite, qui a reconnu dans un communiqué diffusé mercredi soir se fonder exclusivement sur des "informations de presse", dont la "véracité" doit être déterminée par la justice, rapporte le quotidien national espagnol Publico.

Pedro Sánchez communiquera sa décision lundi

Selon le média en ligne El Confidencial, qui a révélé l'existence de cette enquête, la justice s'intéresse notamment aux liens de Begoña Gómez, épouse de Pedro Sánchez, avec le groupe touristique espagnol Globalia. Le chef du principal parti de l'opposition espagnole a accusé le Premier ministre Pedro Sánchez jeudi de se donner en "spectacle" aux yeux du monde. "L'Espagne n'est pas faite pour les lettres ou les feuilletons, les présidents doivent donner des explications", a fustigé Miguel Tellado sur son compte X.

Pedro Sánchez a qualifié les accusations visant sa femme de "stratégie de harcèlement et de démolition" menée par des "médias fortement marqués à droite et à l'extrême droite" et soutenue, selon lui, par l'opposition conservatrice. Il fera part de sa décision de revenir ou non au gouvernement lundi.