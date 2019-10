DIRECT. Espagne : regardez l'exhumation du dictateur Franco de son mausolée monumental

Ce qu'il faut savoir

Francisco Franco, le vainqueur de la sanglante guerre civile (1936-1939) qui a dirigé l'Espagne d'une main de fer jusqu'à sa mort en 1975, doit être exhumé, jeudi 24 octobre, de son mausolée monumental près de Madrid. Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a fait du transfert de la dépouille du "Caudillo" une priorité dès son arrivée au pouvoir en juin 2018 pour que ce mausolée ne puisse plus être un "lieu d'apologie" du franquisme. Suivez cet événement dans notre direct.

>> "On vient pour le lieu, pas pour Franco" : el Valle de los Caídos, un site touristique presque comme les autres

Transfert par hélicoptère. La dépouille du dictateur sera transférée, par hélicoptère si le temps le permet, du mausolée du "Valle de los Caidos", situé à une cinquantaine de kilomètres de Madrid, au cimetière de Mingorubbio où repose son épouse dans le nord de la capitale espagnole.

Une promesse de Pedro Sanchez. C'est "une grande victoire de la dignité, de la mémoire, de la justice et de la réparation, et donc de la démocratie espagnole", s'est félicité mercredi le Premier ministre espagnol. Promise pour l'été 2018, l'opération a été retardée de plus d'un an par les recours en justice successifs des descendants du dictateur.

Décision approuvée par le Parlement. Le gouvernement de Pedro Sanchez agit sur la base d'un vote en 2017 du Parlement espagnol demandant l'exhumation de Franco, mais resté lettre morte en raison de l'opposition du gouvernement conservateur de Mariano Rajoy.