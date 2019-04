DIRECT. Espagne : les bureaux de vote sont ouverts pour des élections législatives anticipées très indécises

Ce qu'il faut savoir

L'Espagne retourne aux urnes pour des élections législatives très incertaines, dimanche 28 avril. Le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez, arrive en tête dans les sondages et le parti d'extrême droite réalise une percée dans ces enquêtes d'opinion. Avec un paysage politique toujours plus fragmenté, l'Espagne se destine en tout état de cause à d'intenses tractations pour pouvoir former un gouvernement.

Pedro Sanchez donné gagnant dans les sondages. Le Premier ministre socialiste sortant aura toutefois du mal à obtenir la majorité absolue, selon ces mêmes enquêtes, ce qui obligera tous les partis à chercher à former des coalitions, avec un parlement plus fragmenté que jamais et polarisé par la tentative de sécession de la Catalogne en 2017.

La surprise Vox. Marginal il y a à peine six mois, ce parti ultranationaliste a créé un séisme politique en recueillant près de 11% des suffrages lors d'élections dans la région méridionale d'Andalousie. Vox pourrait faire une entrée en force à la chambre des députés, dans un pays où l'extrême droite était absente du paysage depuis la mort de Franco en 1975.

Un scrutin à fort enjeu. "L'Espagne vote dimanche divisée et dans une grande incertitude", titre El Pais, le plus grand journal d'Espagne, proche des socialistes. A droite, le journal ABC affirme dans un éditorial que "les Espagnols doivent choisi enre un candidat prêt à pactiser avec les séparatistes et ceux qui veulent défendre l'unité de la nation".