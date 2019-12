Deux milliards d'euros de récompense, des milliers de gagnants... Les Espagnols accros à leur loterie de Noël

La lotería de Navidad (loterie de Noël) a eu lieu dimanche 22 décembre en Espagne. Ce tirage au sort est l'un des plus populaires au monde.

Cela ressemble à un mantra, ou à une litanie. Un enfant énonce un numéro composé de cinq chiffres, l’autre chante la récompense qui lui est associée. Le plus souvent, 1 000 euros. Chaque personne qui a acheté un petit papier appelé “décimo” (un dixième), reçoit un dixième de la somme annoncée, soit 100 euros le plus souvent. Dimanche 22 décembre, la traditionnelle loterie de Noël a encore fait des heureux en Espagne. Cette loterie a lieu chaque année à la même date et les Espagnols n'en ratent pas une miette.

"El gordo !"

Ce que tous les Espagnols attendent notamment au cours de ce tirage au sort de plusieurs heures retransmis en direct à la télévision, c'est le moment où tombe "el gordo", comprenez "le gros lot", fixé à 4 millions d'euros. Cette année, 1 700 joueurs avaient le numéro gagnant à travers le pays et sont donc repartis avec 400 000 euros chacun. Les journalistes s'empressent depuis de retourner dans les bureaux de loterie ayant vendu le numéro primé. Chez Bosco par exemple, vendeur au bureau de Dona Manolita, en plein centre de Madrid, les tickets ont porté chance. "On écoute toujours le tirage au sort tous ensemble à l’intérieur… Et tout d’un coup, un prix ! Ensuite on a vu que c’était le premier prix, el gordo ! Et quand on a vu qu’il avait été vendu ici, là ça a été une émotion spectaculaire !", raconte-t-il. Bosco vend en effet des billets pour la loterie de Noël depuis le mois de juillet, alors "terminer l’année avec le premier prix, c’est indescriptible, c’est très émouvant".

Des gagnants dans tout le pays

Ce dimanche 22 décembre, le gordo a été tiré très tôt, à 9h19, quelques minutes seulement après le début du tirage au sort. Les tickets gagnants ont été vendus à travers toute l’Espagne, ce qui en général est considéré par les Espagnols comme une bonne chose, une espèce de justice géographique. En dehors de Madrid, Barcelone, Séville et Salamanque ont vu passer le premier prix, mais aussi des localités estivales comme Salou car les Espagnols les plus prévoyants achètent leurs premiers billet des mois à l’avance, par exemple sur leur lieu de vacances, pour être sûrs ne pas laisser passer la chance.