Découverte : le Puy du Fou se penche sur l'histoire de l'Espagne

Un décor grandiose bâti sur le modèle de la ville de Tolède (Espagne), des panneaux historiques qui retracent 1 500 ans de l'histoire de l'Espagne et des costumes et effets spéciaux qui font la marque du Puy du Fou... Le spectacle était au rendez-vous, vendredi 30 août, pour la toute première représentation du spectacle du Puy du Fou, version espagnole. "On s'est laissés guider par ce fil conducteur de la longue coulée des siècles. Chaque époque a ses tonalités, ses musiques, ses émotions et ses effets spéciaux qui y sont attachés", explique Erwan de la Villéon, directeur général du Puy du Fou Espagne.

Un parc de 30 hectares dédié en 2021

Du royaume de Récarède au 1er siècle de notre ère à la Reconquista au Moyen Âge, de la découverte de l'Amérique à l'arrivée du chemin de fer, 185 acteurs dessinent cette fresque géante et spectaculaire autour de 2 000 personnages. Un spectacle, écrit par des Français pour des Espagnols, qui marque le début d'un grand projet : l'ouverture d'un parc de 30 hectares sur le modèle vendéen, dans deux ans.

