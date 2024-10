Climat : des inondations font plusieurs morts en Espagne

Plusieurs corps ont été retrouvés dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 octobre en Espagne, après des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations.

En Espagne, des voitures ont été emportées par des torrents d'eau, sous le regard médusé des habitants. Des pluies torrentielles touchent le pays depuis mardi 29 octobre. Le bilan est lourd, les services d'urgence ont retrouvé plusieurs corps dans la nuit de mardi à mercredi dans la région de Valence (Espagne), dans l'est du pays. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en quelques heures, surprenant plusieurs personnes.

Les services d'urgence mobilisés

"J'ai essayé de rentrer chez moi quand il s'est mis à pleuvoir et depuis, ça ne s'est plus arrêté", explique un homme. À Malaga (Espagne), un fleuve a enseveli les champs et les habitations. Les pompiers enchaînent les interventions et les autorités recommandent d'éviter tout déplacement. "Tous les services d'urgence sont déployés face à la tempête", a assuré Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol. La mairie de Valence a annoncé que toutes les écoles resteraient fermées mercredi 30 octobre.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.